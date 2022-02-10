Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская»

Евгений Белоусов

Происшествия
Нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская»
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Движения поездов нет от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии (7). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве также рекомендовали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской линиями, а также наземным транспортом для проезда.

До этого в Дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены для проверки поезда.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.

Читайте также:
Транспорт Москва Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте