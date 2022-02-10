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Россия, Москва, метро Выхино Карта всех событий

Движения поездов нет от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии московского метро. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Нет движения поездов от станции «Выхино» до станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии (7). В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В ведомстве также рекомендовали пользоваться МЦД-2, Люблинско-Дмитровской и Некрасовской линиями, а также наземным транспортом для проезда.

До этого в Дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены для проверки поезда.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.