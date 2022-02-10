Мишустин анонсировал индексацию военных пенсий на 8,6 процента

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Законопроект об индексации военных пенсий на 8,6 процента уже подготовлен. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в четверг, 10 февраля.

— Подготовлен законопроект об индексации пенсий на 8,6 процента. Такую ежемесячную доплату получат военные пенсионеры и приравненные к ним лица, в том числе служившие в органах внутренних дел, национальной гвардии, и пожарные, — рассказал председатель правительства.

Надбавка, уточнил он, будет начислена с 1 января 2022 года. Мишустин призвал депутатов Госдумы рассмотреть документ в ближайшее время, отмечается на сайте правительства.

28 января Минтруд предложил создать Социальный фонд России на основе объединения ПФР и ФСС. По общему правилу работодатели, как уточняется, платят 22 процента с зарплаты работника в ПФР в пределах облагаемой базы и десять процентов с заработка, превышающего ее.

При этом им также необходимо заплатить 5,1 процента в Фонд ОМС и 2,9 процента в ФСС с заработка в пределах облагаемой базы. Министерство предлагает установить единый круг застрахованных лиц.

Под этим подразумевается распространение ОМС на занятых по гражданско-правовым договорам граждан. Кроме того, ведомство намерено установить единую предельную базу для пенсионного и обязательного социального страхования.