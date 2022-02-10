Станция метро «Текстильщики» временно закрыта на вход

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, метро Текстильщики Карта всех событий

Станция московского метро «Текстильщики» временно закрыта на вход. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

— Во избежание скопления людей временно закрыта на вход станция «Текстильщики». Пожалуйста, пользуйтесь станцией «Текстильщики» МЦД-2, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены для проверки поезда.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.