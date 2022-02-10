Движение поездов на участке фиолетовой ветки метро Москвы ввели в график

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Специалисты ввели в график движение поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии метро. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в четверг, 10 февраля.

— Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график, — говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого в Дептрансе сообщили, что интервалы движения поездов на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены для проверки поезда.

6 февраля в Дептрансе сообщили, что столичное метро предъявит водителю автомобиля, застрявшего на путях, штраф в размере почти миллиона рублей за остановку трамвайного движения более чем на час. По данным ведомства, чуть больше чем за год владелец автомобиля получил 34 штрафа за нарушения правил дорожного движения.