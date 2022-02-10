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Посольство России на Украине объявило о работе в штатном режиме

Иван Юминов

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Посольство России на Украине объявило о работе в штатном режиме
Фото: Dmitry Karpezo / CC BY-SA 3.0

Посольство России в Киеве продолжает работу в штатном режиме. Об этом заявил пресс-атташе миссии Денис Голенко в четверг, 10 февраля.

— Насколько мне известно, этот вопрос находится на стадии проработки МИД. Посольство работает в штатном режиме, — рассказал дипломат.

Никаких решений по эвакуации служащих еще не принималось, приводит слова Голенко РИА Новости.

Поводом для заявления Голенко стали слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что Россия может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.

9 февраля политолог Марат Баширов объяснил «ВМ», кому выгоден запуск «Северного потока — 2» и какие альтернативные каналы поставки голубого топлива есть у России. По его словам, у нашей страны есть несколько диверсифицированных каналов поставки газа в Европу.

В первую очередь это «Северный поток — 1», а во вторую — газопровод «Турецкий поток», который идет в Южную Европу через Грецию и доходит до Словении. Также эксперт подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это прежде всего попытка оптимизировать доставку топлива в Европу и сделать ее более дешевой.

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