Эксперты объяснили, что стоит за скандалом с допинг-тестом Камилы Валиевой

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В среду, 9 февраля, Inside the Games сообщило, что причиной переноса церемонии награждения российских фигуристов на Олимпийских играх в Пекине стал допинг-тест спортсменки Камилы Валиевой. Однако в чем именно проблема — не уточнилось. Информацию уже назвали спекулятивной, но церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде откладывают.

Алексей Лебедев, член исполкома Федерации спортивных журналистов России, спортивный журналист, и Сергей Алексеев, спортивный юрист, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему фигуристку хотели отстранить и почему этого так и не удалось сделать.

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Что стоит за скандалом с допинг-тестом Камилы Валиевой

— Никаких официальных сообщений нет, мы можем только гадать. Сейчас ситуация вроде бы успокаивается, и все официальные заявления были на ту тему, что ничего не произошло. С одной стороны, совсем без законных добавок в любом спорте прожить невозможно, потому что нельзя восстановиться. Те спортсмены, которых мы сейчас называем великими, они бы от нынешних нагрузок загнулись бы, — сказал Алексей Лебедев.

Сергей Алексеев согласился, что на данный момент официальной информации нет и она должна исходить от официальных источников. Он считает, что сообщение разразило волну, которая оказывает эмоциональное давление на спортсменов:

— Здесь усматривается неэффективная работа чиновников МОК, которые затягивают время. Официально победила российская команда, победители есть, а награждения нет. После такого психологического давления спортсмены из других команд получают преимущество. Такими информационными вбросами можно сбить любого.

В Госдуме высказались о ситуации с допинг-пробами на Олимпиаде.