Белоруссия выразила Украине протест из-за замены флага в Днепре

Фото: Telegram / Борис Филатов

Посольство Белоруссии направило ноту протеста в МИД Украины из-за замены флага в Днепре на бело-красно-белый. Об этом заявили в пресс-службе дипмиссии в четверг, 10 февраля.

— В связи с тем, что мэрия Днепра не отреагировала на обращение посла Сокола по факту произошедшего в городе Днепре акта вандализма, в ходе которого по решению мэра города Днепра Филатова государственный флаг Республики Беларусь был заменен на другую символику, 10 февраля 2022 года в МИД Украины направлена нота посольства, в которой заявлен решительный протест украинской стороне, — говорится в сообщении.

Данный поступок, по мнению Минска, является циничным проявлением недружественного отношения к белорусам, а также актом государственного вандализма. В связи с этим посольство потребовало вернуть флаг на здание и провести расследование инцидента, отмечается на сайте миссии.

9 февраля бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что в годы правления тайно встречался в Лондоне с белорусским лидером Александром Лукашенко. Он уточнил, что пытался убедить визави в ходе встреч, чтобы тот не признавал независимость Абхазии и Южной Осетии. Саакашвили добавил, что всего они виделись в Лондоне четырежды, а результатом переговоров является то, что Белоруссия до сих пор не признала данные территории.