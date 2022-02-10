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Бастрыкин поручил проверить обстоятельства падения снега и наледи на людей

Евгений Белоусов

Происшествия
Бастрыкин поручил проверить обстоятельства падения снега и наледи на людей
Фото: СК РФ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку обстоятельствам падения на людей снега и наледи в ряде регионов России. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Александр Бастрыкин поручил руководителям региональных управлений СК России в рамках проводимых проверок и расследования уголовных дел дать объективную правовую оценку действиям ответственных за своевременную очистку снега и по результатам представить доклады, — говорится на сайте СК.

Бастрыкин также поручил руководителю следственного управления Следкома РФ по Нижегородской области Ахметшину А. С. проверить информацию о сходе наледи и снега с кровли дома в Дзержинске и представить доклад. Сообщалось, что несвоевременная очистка кровли дома привела к сходу снежных масс, которые упали рядом с проходившей мимо женщиной с ребенком.

Также следственными органами СК России проводятся проверки и по другим случаям травмирования граждан: по факту получения травм 90-летней жительницей Ярославля — ветераном Великой Отечественной войны и по факту падения глыбы льда на детскую коляску в Ленинградской области.

8 февраля в прокуратуре Москвы сообщили, что проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

Также 8 февраля прокуратура инициировала проведение проверки после того, как снег упал на женщину в Басманном районе. Инцидент произошел на улице Маросейке.

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