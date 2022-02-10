Стало известно о сомнениях Трасс в суверенитете России над Воронежем

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете страны над Ростовом и Воронежем. Об этом сообщает «Коммерсант» в четверг, 10 февраля.

— На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории России проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?», — говорится в материале.

После паузы Трасс якобы ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета Москвы над данными субъектами. Ситуацию прояснила посол Великобритании Деборе Боннерт, уточнив, что речь идет о регионах России, отмечает «Коммерсант».

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».