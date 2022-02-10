Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Стало известно о сомнениях Трасс в суверенитете России над Воронежем

Иван Юминов

В мире
Стало известно о сомнениях Трасс в суверенитете России над Воронежем
Фото: flickr/number10gov

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым усомнилась в суверенитете страны над Ростовом и Воронежем. Об этом сообщает «Коммерсант» в четверг, 10 февраля.

— На это российский министр вновь возразил, что военные ничего не нарушают, поскольку имеют право на территории России проводить любые маневры. После этого он сам обратился с вопросом к британской коллеге: «Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?», — говорится в материале.

После паузы Трасс якобы ответила, что Лондон никогда не признает суверенитета Москвы над данными субъектами. Ситуацию прояснила посол Великобритании Деборе Боннерт, уточнив, что речь идет о регионах России, отмечает «Коммерсант».

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».

Читайте также:
Сергей Лавров Россия Великобритания
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Странный талант Дани Милохина

Никита Миронов
Никита Миронов

Откуда вдруг столько интриганов и сплетников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Эзотерики в чалме, или Чудесная вода

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть глаза лернейской гидры

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Все мнения
О проекте