В Чечне попросили у Госдумы разрешение на переименование судов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Парламент Чечни внес в Госдуму законопроект о переименовании районных судов Грозного.

Согласно документу, Октябрьский суд следует переименовать в Байсангуровский, Заводской — в Шейх-Мансуровский, Старопромысловский — в Висаитовский, а Ленинский — в Ахматовский. Данные районы города получили нынешние названия в декабре 2020 года.

По мнению инициаторов, сохранение старых названий судов создает неудобства для жителей. При этом в законодательстве нет механизма переименования судов. Упразднение и создание новых представляет собой сложную процедуру, отмечается в пояснительной записке на сайте Госдумы.

2 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым прошла в Кремле. Они обсудили экономические проекты, а также работу правоохранительных органов, уточнил чиновник.

Также в ходе встречи Кадыров доложил президенту о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике. По его словам, эффективные меры, которые принимаются под руководством Путина, позволяют региону сохранить темпы развития в трудных условиях пандемии.

Глава Чечни подчеркнул, что в республике успешно выполняется программа вакцинации. Также Кадыров отметил, что демографические показатели Чечни сохраняют положительную динамику, а безработица в регионе уменьшилась и составила восемь процентов.