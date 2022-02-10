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Убившего в 1995 году двух милиционеров мужчину осудили на 15 лет

Евгений Белоусов

Происшествия
Убившего в 1995 году двух милиционеров мужчину осудили на 15 лет
Фото: Pexels / Sora Shimazaki

Московский городской суд приговорил убившего в 1995 году двух сотрудников милиции 51-летнего Олега Бабаева к 15 годам колонии строгого режима. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, убийца 10 июля 1995 года повздорил с двумя сотрудниками милиции, которые находились в припаркованном автомобиле. Он сел на заднее сиденье автомобиля и выстрелил в обоих милиционеров из пистолета. После этого Бабаев скрылся с места преступления и позднее покинул Россию по поддельному паспорту.

— С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы суд приговорил Бабаева к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — заявила Нефедова.

До этого стало известно, что тела зарезанных мужчины и женщины обнаружили в квартире дома на Бескудниковском бульваре Москвы. Недалеко от дома было также найдено тело владельца квартиры. Предполагается, что он погиб из-за падения с большой высоты.

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