Два человека погибли при пожаре в двухэтажном доме в Подмосковье

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Внуковское, посёлок ДСК Мичуринец, улица Карла Маркса, 26 Карта всех событий

В подмосковном поселке ДСК Мичуринец произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» в четверг, 10 февраля, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», сгорел дом № 26 на улице Карла Маркса. Двое погибших, по предварительным данным, были бомжами.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, пожар произошел в двухэтажном деревянном доме. Площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Возгорание локализовали. Факт гибели двух человек в ведомстве подтвердили.

Позднее в ведомстве сообщили, что пожар полностью ликвидирован в 21:04.

До этого стало известно, что сотрудники пожарной безопасности ликвидировали возгорание на Лужнецкой набережной. Ранее сообщалось, что в районе Лужников были видны клубы серого дыма.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.