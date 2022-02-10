Испытания первого электрического речного трамвая пройдут в феврале в Москве

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Первые испытания электрического речного трамвая пройдут в феврале в Москве. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

В ведомстве уточнили, что корпус первого электрического судна уже собран. В ходе испытаний планируется проверить ход судна в холодную погоду, настроить технику, а после этого начать работу над деталями салона.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Один трамвай может перевозить до 50 человек. Первое судно будет называться «Синичка» — за это имя проголосовало большинство москвичей. В этом году москвичей начнут перевозить девять трамваев, а через два года их количество увеличится до 21.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, суда будут работать круглый год, благодаря чему пассажиры смогут выбирать более быстрый маршрут по реке даже зимой.

— Считаем, что благодаря этим преимуществам новый для Москвы речной транспорт будет одним из лучших среди мировых аналогов, — цитирует его Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого заммэра сообщил, что московский трамвай снова взял международную премию Global Light Rail Awards. Столичный трамвай обошел транспорт из Англии и Венгрии и в очередной раз стал лидером в номинации «Проект года» международной премии. Эта награда — «Оскар» в сфере городского рельсового транспорта. Жюри отметило масштаб развития трамвая и его сервисов для жителей столицы как следствие синергии опыта, технологий и решений одного из самых надежных перевозчиков в мире — Московского метрополитена.