Москвич отправится в колонию на 17 лет за убийство двух девушек

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Тимирязевский суд Москвы вынес приговор по делу в отношении 36-летнего мужчины, который убил двух девушек в 2005 году. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова в четверг, 10 февраля.

— Установлено, что 11 января 2005 года Евгений Мануков, находясь в квартире, расположенной на улице Клязьменской, где проживала его 17-летняя знакомая, на почве ревности и возникших личных неприязненных отношений в ходе ссоры совершил убийство девушки, причинив ей множественные ножевые ранения. Затем он убил и находившуюся в квартире ее 17-летнюю подругу, — рассказала правоохранитель.

После этого он попытался скрыть следы преступления, поместив тела в ванну. Мать одной из жертв также была убита им после того, как вернулась домой. Суд приговорил Манукова к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима.