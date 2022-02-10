Синоптик рассказал москвичам о погоде в День всех влюбленных

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей ожидает репетиция «предвесенья» в День всех влюбленных. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 10 февраля.

— Начало следующей недели благодаря северо-западной периферии антициклона ознаменуется улучшением метеоусловий — осадки маловероятны, облака поредеют, выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры: под утро морозцы окрепнут до минус трех-пяти градусов, а днем воздух прогреется до нуля-двух градусов. Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных «окон» усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит москвичам в День влюбленных настоящую репетицию предвесенья, — рассказал синоптик.

Нынешний месяц, по его словам, в среднем останется на несколько градусов теплее нормы. Горожан ожидает небольшое похолодание в выходные, при этом местами не обойдется и без снега, приводит слова Тишковца РИА Новости.

9 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, уточнил он.