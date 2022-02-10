Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптик рассказал москвичам о погоде в День всех влюбленных

Иван Юминов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик рассказал москвичам о погоде в День всех влюбленных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Москвичей ожидает репетиция «предвесенья» в День всех влюбленных. Об этом заявил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 10 февраля.

— Начало следующей недели благодаря северо-западной периферии антициклона ознаменуется улучшением метеоусловий — осадки маловероятны, облака поредеют, выглянет солнце, что увеличит суточные колебания температуры: под утро морозцы окрепнут до минус трех-пяти градусов, а днем воздух прогреется до нуля-двух градусов. Такой высокий температурный фон, да еще и в условиях солнечных «окон» усилит мнимые ощущения весны, характерные для марта, а значит, природа подарит москвичам в День влюбленных настоящую репетицию предвесенья, — рассказал синоптик.

Нынешний месяц, по его словам, в среднем останется на несколько градусов теплее нормы. Горожан ожидает небольшое похолодание в выходные, при этом местами не обойдется и без снега, приводит слова Тишковца РИА Новости.

9 февраля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в начале следующей недели в столичном регионе ожидается на шесть–семь градусов выше нормы. Несмотря на по-весеннему теплую погоду, ученый подчеркнул, что в Москве и Подмосковье будет наблюдаться гололедица. Также возможно падение мокрого снега с крыш, уточнил он.

Читайте также:
Москва День всех влюбленных Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Скорость течения времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Память — явление странное

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Гордость и сомнения

Александр Тверской
Александр Тверской

У молодежи растет интерес к науке

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Москва и Пекин вместе

Роберт Уразов
Роберт Уразов

Готовим профессионалов

Все мнения
О проекте