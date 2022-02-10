Минздрав одобрил испытания кожного теста на иммунитет от COVID-19

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Минздрав одобрил проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в четверг, 10 февраля.

— Простое слепое плацебо-контролируемое исследование безопасности, реактогенности и специфической активности рекомбинантного аллергена коронавируса SARS-CoV-2 (КоронаДерм-PS) на добровольцах в возрасте 18 и более лет (I–II фаза), — говорится в реестре.

Ожидается, что участие в исследовании примут 460 пациентов. Оно завершится в апреле 2022 года, отмечается на сайте реестра.

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10 февраля Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием добровольцев старше 60 лет.

В тот же день вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.