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Прокуратура выясняет обстоятельства пожара, в котором погибли два человека

Евгений Белоусов

Происшествия
Прокуратура выясняет обстоятельства пожара, в котором погибли два человека
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Новомосковский административный округ Карта всех событий

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) выясняет обстоятельства пожара в поселке ДСК Мичуринец, где погибли два человека. Об этом в четверг, 10 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту, — заявила она.

В поселке ДСК Мичуринец произошел пожар. Сгорел двухэтажный деревянный дом № 26 на улице Карла Маркса. Двое человек погибли.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, площадь пожара достигала 120 квадратных метров. Возгорание ликвидировали.

7 февраля появились фотографии с места пожара в многоэтажном доме в Москве, где погибли два человека. Уточняется, что возгорание произошло в квартире на первом этаже дома по 3-й Филевской улице. По предварительным данным, после тушения были обнаружены тела женщины 1956 года рождения и ее сына 1978 года рождения.

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