Снуп Догга обвиняют в сексуальном насилии

Фото: Instagram / @snoopdogg

Иск в отношении американского рэпера и продюсера Снуп Догга с обвинениями в сексуальном насилии поступил в окружной суд штата Калифорния. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщило издание Rolling Stone.

Женщина, которая подала к музыканту иск, утверждает, что в течение нескольких лет работала и выступала со Снуп Доггом. Согласно иску, она стала жертвой сексуального насилия со стороны артиста и его бизнес-партнера Дональда Кэмпбела, известного под псевдонимом Don Magic Juan.

Как утверждает пострадавшая, она не сразу обратилась в суд, потому что не хотела злить Снуп Догга и потерять из-за этого работу. Девушка говорит, что после инцидента она поменяла несколько мест работы, но все компании либо принадлежали рэперу, либо были с ним связаны.

В заявлении отмечается, что рэпер «имеет долгую историю сексуального насилия в отношении женщин», а также мести и угроз им в случае жалоб, говорится в публикации.

Как сообщило интернет-издание TMZ, женщина запросила у музыканта около 10 миллионов долларов для урегулирования претензий, но требования были отклонены. Представители рэпера заявили изданию, что иск был специально подан незадолго до Супербоула, на котором должен был выступить музыкант.

До этого стало известно, что сын королевы Елизаветы II, принц Эндрю был лишен воинских званий и королевского патронажа после обвинении в изнасиловании несовершеннолетней.