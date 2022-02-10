Оставленных одних дома без еды и воды малышей изъяли у матери в Подмосковье

Фото: Сайт Генеральной прокуратуры РФ

Оставленных без еды и воды двух малолетних детей в подмосковном городе Апрелевка изъяли у матери. Старшему ребенку три года, младшему — исполнилось три месяца.

По информации источника, дети оставались дома без присмотра, и все это время сидели без еды и воды. По предварительной информации, мать малышей была найдена в нетрезвом виде. Отмечается, что женщина ведет асоциальный образ жизни, передает РЕН ТВ.

Прокуратура начала проверку по данному факту, об этом сообщается в четверг, 10 февраля, на сайте ведомства.

— Будут установлены причины и условия произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей, — сказано в сообщении прокуратуры.

Волонтеры нашли тело девочки 2020 года рождения, которая пропала в городе Холм под Новгородом Великим ночью 25 января. О пропаже девочки заявила ее мать. По некоторым данным, семья малышки неблагополучная. В середине декабря опека забрала оттуда семерых детей в приют, а самую младшую из них оставили из-за возраста.