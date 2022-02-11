«Гармоничная пара»: Летучая прильнула к мужу во время путешествия в Аргентине

Фото: Сергей Киселев, АГН «Москва»

Телеведущая Лена Летучая опубликовала в личном микроблоге снимок с супругом Юрием Анашенковым. Она рассказала о своем отдыхе в Ушуайя.

Этот город и порт на юге Аргентины называют краем света. Елена обожает путешествия. Еще недавно Летучая восхищалась красотами Тадж-Махала в Индии, но уже успела добраться до Аргентины.

— Всем, кто поедет в такую экспедицию, мы советуем прилететь на день раньше, чтобы без спешки насладиться городом Ушуайя. Живем мы в отличном отеле, пятизвездочном, на вершине, с отличным видом, бассейном, рестораном! Сегодня целый день гуляем по городку, наслаждаемся, — сообщила Летучая поклонникам в Instagram.

Знаменитость вместе с мужем позировала в одинаковых по стилю нарядах. Анашенков и Летучая отдали предпочтение черным джоггерам. К ним они добавили белые кроссовки и черные спортивные кофты на замке. Вот только ведущая накинула сверху жилетку, а ее супруг выбрал куртку на молнии.

Подписчики отметили, что пара прекрасно смотрится вместе и пожелали им хорошо провести время в отпуске.

«Крутые»; «Ждем красивых пейзажей»; «Какие вы красивые, гармоничная пара»; «Вы супер», — написали фолловеры.

Елена Летучая показала редкое фото с мужем на модном показе. В одной из последних публикаций в соцсети Instagram телеведущая поделилась редким снимком с супругом. Она нечасто фотографируется с бизнесменом Юрием Анашенковым.