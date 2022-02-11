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Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»

Юлия Курганова

Общество
Появились первые кадры сериала по «Властелину колец»
Фото: Властелин колец: Братство кольца. 2001 год

Американский журнал Vanity Fair в четверг, 10 февраля, опубликовал первые кадры сериала «Властелин колец: Кольца власти».

На снимках можно увидеть, как будут выглядеть эльфийская владычица Галадриэль, принцесса Диса и целительница Бронуин. Также показаны другие персонажи-эльфы — Элронд и Арондир.

Ранее сообщалось, что сюжет сериала объединит в себе «все ключевые истории Второго века Средиземья»: создание колец Всевластья, восхождение властелина тьмы Саурона, эпическую сагу Нуменора и драму последнего альянса между людьми и эльфами.

Премьера сериала ожидается в сентябре этого года.

Мир эльфов, хоббитов и гномов. Жители столицы ближе познакомятся со сказочным Средиземьем. 6 февраля на ВДНХ стартовал цикл мероприятий, посвященных 130-летию писателя Джона Толкиена, автора знаменитой трилогии «Властелин колец».

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