«Бомбическая фигура»: Анна Седокова в бикини восхитила поклонников

Фото: instagram/annasedokova/

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова не стесняется показывать фигуру в соцсети. В последнее время она часто посещала спортзал и решила похвастаться результатом.

Певица запечатлелась в черном мини-бикини. Она продемонстрировала фигуру во всей красе.

— Я люблю себя в независимости от того, сколько я вешу, что чувствую или что на мне надето. И чувствую взаимность, — заявила звезда в Instagram.

Фолловеры осыпали артистку комплиментами.

«Фигурка бомбическая»; «Фигура супер, такая подтянутая»; «Какая прелесть»; «Есть чем любоваться»; «Идеальная восьмерка! Фигурка мечты», — оставили комментарии поклонники.

Седокова осудила женщин, которые тянут из супругов алименты. Певица высказалась о женщинах, которые борются за алименты от бывших мужей. Одна из подписчиц задала артистке вопрос, что делать в том случае, если экс-супруг уже семь лет не поздравляет с днем рождения их общую дочь.

В ответ на это Седокова призвала поклонницу взять себя в руки и радоваться тому, что у нее есть счастье в лице ребенка. Она заявила, что дети — единственное, что должно волновать матерей, а вовсе не алименты.