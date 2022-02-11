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Доктор Комаровский сообщил о двух «принципиальных» симптомах «омикрона»

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Доктор Комаровский сообщил о двух «принципиальных» симптомах «омикрона»
Фото: Youtube / Ходят слухи

Сильная боль в горле и слабость в самом начале заболевания являются «принципиальными» симптомами штамма COVID-19 «омикрон», которые отличают эту мутацию от других. Об этом рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

— Именно у «омикрона» есть два принципиальных симптома, отличающих этот штамм от «дельты» и других видов ковида — это очень сильная слабость и очень сильная боль в горле, — сообщил он в эфире канала «Украина 24».

Доктор отметил, что при «омикроне» слабость появляется в начале болезни, а при заболевании штаммом «дельта» или другими штаммами — только со временем, а не в первые дни болезни.

Комаровский добавил, что второй симптом — частые жалобы на боли в горле на начальном этапе болезни, ранее врачи при коронавирусе не замечали.

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Врач объяснила, по каким симптомам распознать пневмонию. Анна Кореневич рассказала, что главный признак, на который стоит обратить внимание, — это одышка и нехватка кислорода.

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