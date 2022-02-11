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Найдено тело одного члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке

Юлия Курганова

Происшествия
Найдено тело одного члена экипажа упавшего Ан-2 на Камчатке
Фото: youtube.com

Самолет Ан-2, который потерпел крушение в районе села Северные Коряки на Камчатке, нашли сотрудники МЧС — он полностью сгорел. Найдено тело одного члена экипажа, второго ищут под обломками. Об этом сообщается в пятницу, 11 февраля, в Telegram-канале Shot.

Уточняется, что самолет принадлежит компании ООО «Камчатский кречет», он занимался перевозкой грузов.

Видео: Telegram-канал Shot

Самолет Ан-2 потерпел крушение 11 февраля в районе села Северные Коряки на Камчатке. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. На его борту находились два человека.

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