Самолет Ан-2 потерпел крушение на Камчатке

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Самолет Ан-2, предположительно, потерпел крушение в районе села Коряки на Камчатке. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Уточняется, что на его борту находились два человека.

На место крушения вылетели спасатели. В ведомстве уточнили, что самолет с грузом летел в село Тымлат, передает РИА Новости.

Легкомоторный самолет разбился 14 января, на аэродроме около села Старобелокуриха в Алтайском крае. В общей сложности на месте крушения работают 24 спасателя и шесть единиц техники.