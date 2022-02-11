Синоптики предупредили москвичей о дискомфортной погоде 11 февраля

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В пятницу, 11 февраля, Москва и Московская область останутся под влиянием циклона и его атмосферных фронтов. При облачной погоде местами пройдет небольшой снег, будет гололедица

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус один-плюс один градус. В Подмосковье температура ожидается на уровне минус четырех–одного градуса тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что ожидается дискомфортная влажно-прохладная погода с выраженными колебаниями метеопараметров: температура выше климатической нормы на семь-восемь градусов, высокая влажность и низкое атмосферное давление, кислородный режим неблагоприятный.

Такие погодные условия являются нагрузочными и вызывают развитие метеопатических реакций у большинства метеозависимых людей. Кроме того, влажно-прохладные внешние условия повышают вероятность роста острых респираторных простудных заболеваний. Соблюдение профилактических и лечебных назначений врача необходимо выполнять неукоснительно, следует избегать места с большим скоплением людей и обязательно использовать средства защиты.

Синоптик рассказал москвичам о погоде в День всех влюбленных. Жителей столицы ожидает репетиция «предвесенья» 14 февраля. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 10 февраля.