Первое издание «Слова о полку Игореве» продали за 3,4 миллиона рублей

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Первое издание «Слова о полку Игореве», которое датируется 1800 годом и считалось утраченным, продали на аукционе за 3,4 миллиона рублей. Торги состоялись на онлайн-площадке аукционного дома, книга считалась сгоревшей в пожаре 1812 года, сообщают «Вести.ру».

Стартовая цена лота была 300 миллионов рублей.

Отмечается, что издание находится в хорошем состоянии, сохранился полукожаный переплет XIX века. Потертости по краям переплета, корешок и уголки отреставрированы, форзацы из старой бумаги обновлены. Текст «Слова о полку Игореве» отпечатан в два столбца и представляет собой оригинальный древнерусский и параллельный перевод. Рукопись имеет уникальную музейную ценность.

Всего на торгах были представлены 320 лотов. За 180 тысяч рублей были куплены развернутые автографы Владимира Высоцкого, оставленные на пластинке 1974 года, а также его записка неизвестному адресату, сообщается на портале.

Первое СМС-сообщение в истории продали как NFT-токен за 132 тысячи евро. Первое СМС-сообщение в истории, отправленное в декабре 1992 года, продали как NFT-токен на торгах в Париже более чем за 130 тысяч евро. Об этом сообщили в аукционном доме Aguttes во вторник, 21 декабря.

Сообщение состоит из 15 символов: «С Рождеством». Лот представлял собой цифровой экран в акриловой рамке, на котором отображалась копия сообщения.