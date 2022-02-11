Завершился ремонт деревянного усадебного дома в Турчаниновом переулке

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Россия, Москва, Турчанинов переулок Карта всех событий

В Турчаниновом переулке столицы завершились ремонтные работы в деревянном усадебном доме Н. И. Видловского — А. В. Иванова. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил глава Департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

— В течение девяти месяцев специалисты бережно приводили в порядок как конструктивные, так и декоративные элементы памятника. Особое внимание было уделено сохранению изящных лепных деталей в интерьерах, а также исторических лестниц. Другой значимой частью работ стал ремонт инженерных систем. Сейчас здание полностью готово к использованию, — рассказал он.

Здание построено во второй половине XIX века и является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты обновили лестницы, стены, полотки с лепным декором, двери, окна и полы. Поменяли инженерные коммуникации и отремонтировали фасады, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в 2022 году специалисты приступят к капитальному ремонту дома 45/24 на улице Арбат. Здание — памятник архитектуры, построенный в греко-дорическом стиле в 1936 году. Дом построен по проекту архитектора Леонида Полякова. Среди особенностей шестиэтажного здания — полуколонны и витринные окна на нижних этажах, а также будто бы облицованный камнем рустованный фасад.