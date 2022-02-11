Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в Москве в 2022 году

Фото: Сайт Сергея Собянина

Россия, Москва, Волоколамское шоссе Карта всех событий

Волоколамское шоссе и прилегающие территории благоустроят в столице в 2022 году. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков.

По его словам, на сегодняшний день Волоколамское шоссе — одна из ключевых городских магистралей. Шоссе проходит через пять районов, и в пешеходной доступности к нему живут более 190 тысяч человек.

— Основная задача благоустройства — превратить Волоколамское шоссе в «шоссе комфортной пересадки», в частности, улучшить доступность остановочных пунктов, сделать комфортной пересадку с одного вида транспорта на другой, создать удобную и безопасную навигацию для пешеходов, — рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что благоустройство затронет также парки «Берег реки Сходня» и «Долина реки Химки», площадь перед зданием МГХПА им. С. Г. Строганова.

Так, например, в парке «Берег реки Сходня» будет создана новая точка притяжения для любителей спорта, где они смогут тренироваться и проводить соревнования. На правом берегу этого парка и в парке «Долина реки Химки» будут оборудованы зоны отдыха и обновлены детские и спортивные площадки.

Территория возле здания МГХПА им. С. Г. Строганова после благоустройства превратится в комфортное пространство не только для студентов, но и для местных жителей.

Перед главным входом планируется сделать зоны для отдыха, проведения выставок и мероприятий, организовать парковочное пространство, высадить деревья и кустарники.

До этого мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что специалисты планируют комплексно благоустроить вылетную магистраль на Волоколамском шоссе в Москве. Глава города сообщил, что в 2021 году строители завершили основную часть работ по реконструкции Волоколамского шоссе.