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Российские хоккеисты обыграли команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские хоккеисты обыграли команду Дании на Олимпиаде в Пекине
Фото: Twitter / @russiahockey

Хоккеисты сборной России обыграли команду Дании в рамках матча на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в пятницу, 11 февраля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

В преддверии последней игры в рамках группового этапа с командой Чехии, которая должна состояться 12 февраля, сборная РФ располагается на первом месте в турнирной таблице, что дает ей прямую путевку в 1/4 финала.

Российская сборная по хоккею в среду, 9 февраля, одержала победу над командой из Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх в Пекине. Матч завершился с результатом 1:0 в пользу россиян. Единственную шайбу в ворота швейцарцев забросил Антон Слепышев. Ему удалось оформить гол за 2,7 секунды до конца первого периода.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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