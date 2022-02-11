Российские хоккеисты обыграли команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Фото: Twitter / @russiahockey

Хоккеисты сборной России обыграли команду Дании в рамках матча на Олимпийских играх в Пекине. Об этом стало известно в пятницу, 11 февраля.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиян.

В преддверии последней игры в рамках группового этапа с командой Чехии, которая должна состояться 12 февраля, сборная РФ располагается на первом месте в турнирной таблице, что дает ей прямую путевку в 1/4 финала.

В Пекине 4 февраля стартовали XXIV зимние Игры, которые продлятся до 20 февраля 2022 года. В этот раз на главном спортивном празднике планеты представлено 15 видов спорта. Это в два раза меньше, чем на недавних летних Играх в Токио. Участники разыграют 109 комплектов медалей — на семь больше, чем в Пхенчхане. Еще до того как Игры в Пекине начались, будущее событие уже несколько раз было на грани срыва из-за попыток бойкотировать мероприятие.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.