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Более 100 дорог построили в Подмосковье за пять лет

Ирина Игнатенко

Общество
Более 100 дорог построили в Подмосковье за пять лет
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Свыше сотни федеральных и региональных дорог протяженностью более 870 километров построили в Московской области за последние пять лет, сообщает портал «Подмосковье сегодня».

За это время в регионе было построено 28 федеральных и 79 региональных дорожных объектов.

Так, в прошлом году движение было запущено по 8 федеральным и 18 региональным дорогам. Среди них ЦКАД, путепроводы в Мытищах и Одинцовском округе, Афанасьевский мост в Воскресенске. Кроме того, в прошлом году в регионе отремонтировали 2130 дорог протяженностью 1925 километров.

В этом году в регионе намерены открыть еще 30 объектов, в том числе автодорогу из Лобни в Шереметьево, улицу Туполева в Жуковском. Также будут проведены дорожные работы на проблемном участке ЦКАД в Вяземах.

До этого были названы главные причины снижения транспортной загруженности в Подмосковье. В области продолжается развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД.

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