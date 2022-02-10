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Названы главные причины снижения транспортной загруженности в Подмосковье

Ирина Игнатенко

Общество
Названы главные причины снижения транспортной загруженности в Подмосковье
Фото: АГН Москва

Транспортная загруженность в столичном регионе снижается. Как удалось добиться успехов в этом направлении, рассказал член Общественного совета при Министерстве транспорта Подмосковья Андрей Мухортиков.

— Из самых крупных мероприятий, которые предпринимают власти Москвы и области, – это развитие общественного транспорта, строительство линий метро и развитие МЦД – удобных и недорогих скоростных электричек, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Все эти изменения стимулируют людей пользоваться не личным транспортом, а общественным, поэтому число автомобилей на дорогах города снижается.

Эксперт также напомнил о работе по оптимизации автомобильного движения. На территории Московской области в прошлом году стартовала программа «Долой глупые пробки», в рамках которой по предложениям граждан и экспертов был ликвидирован ряд проблемных участков. Также ведется работа по введению дополнительных полос для движения общественного транспорта.

Разгрузить движение на территории области помогло и открытие новых трасс, добавил Мухортиков.

Ранее сообщалось, что в автобусах Подмосковья планируют отказаться от наличной оплаты.

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