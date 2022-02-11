Эксперты по туризму рассказали, пора ли бронировать путевки на май

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Эксперты рассказали, стоит ли начинать бронировать тур на майские праздники.

По словам заместителя завкафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Романа Гареева, бронирование в настоящее время — вполне разумное действие, так как уже к апрелю цены могут вырасти на 15–20 процентов. Если не приобрести путевки заранее, то придется выбирать из люксового сегмента или низкокатегорийных гостиниц. Также сильно вырастут в цене авиабилеты.

Необходимость бронирования путевок заранее отметил и общественный деятель, специалист по развитию парков, городов и туризма Сергей Буторин.

— Я думаю, что бронировать путевки заранее стоит. А не оставлять эти вопросы на потом, когда в условиях суеты нужно будет выбирать те места, куда вы даже не планировали поехать, — отметил он в комментарии каналу «МИР 24».

Эксперты добавили, что для отдыха на майские праздники россияне часто выбирают Турцию, Египет, ОАЭ, Кубу, Мальдивы.

Ранее сообщалось, что около 40 процентов россиян планируют отпраздновать День всех влюбленных (14 февраля) в Египте.

Источник: mir24.tv.