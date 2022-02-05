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Египет опередил Россию по количеству туров на День всех влюбленных

Михаил Алимов

Общество
Египет опередил Россию по количеству туров на День всех влюбленных
Фото: pexels.com/Asad Photo

Около 40 процентов россиян планируют отпраздновать День всех влюбленных (14 февраля) в Египте, что даже больше, чем решивших встретить праздник в России. Об этом свидетельствует количество проданных туров, сообщили в пресс-службе сервиса по бронированию путевок Level.Travel.

— Самое популярное направление для встречи 14 февраля в 2022 году — египетские курорты. Туда отправятся 40 процентов пар, путешествующих с Level.Travel, а средний чек на двоих составляет 75,5 тысячи рублей, — рассказали РИА Новости в пресс-службе.

Вторым по популярности направлением стали путевки на морское побережье. Туда планируют направиться 25 процентов, а средний чек составил 54,3 тысячи рублей.

Из экзотических направлений в сервисе выделили Доминикану. Туда направятся девять процентов купивших путевки, а путешествие на двоих обойдется в 238 тысяч рублей.

По словам представителей OneTwoTrip, авиа- и железнодорожные билеты на День всех влюбленных чаще всего покупают в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

До этого сообщалось, что посвященная самым красивым деревням России подборка появилась на цифровом туристическом сервисе Russpass. Пользователям расскажут интересные факты об уникальных поселениях и покажут их фотографии.

Так, в список вошло село Бехово на берегу Оки. Его признали лучшим в мире для туризма во Всемирной туристской организации ООН. В расположенном поблизости музее-заповеднике «Поленово» можно посмотреть на картины Михаила Врубеля и Исаака Левитана.

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