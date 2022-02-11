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Путин поручил рассмотреть возможность объявить в РФ Десятилетие науки и технологий

Полина Долганова

Общество
Путин поручил рассмотреть возможность объявить в РФ Десятилетие науки и технологий
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможности объявления в стране Десятилетия науки и технологий. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили на сайте Кремля.

— Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий, — говорится в сообщении.

Доклад по данному вопросу должен быть подготовлен в срок до 31 марта 2022 года. Ответственным за его подготовку назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом в субботу, 29 января, говорится на сайте Кремля.

Также необходимо представить идеи по дополнительной поддержке некоммерческих организаций (НКО), занимающихся помощью бездомным. Ответственными за это назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.

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