Путин поручил рассмотреть возможность объявить в РФ Десятилетие науки и технологий

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможности объявления в стране Десятилетия науки и технологий. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили на сайте Кремля.

— Администрации президента РФ с учетом результатов, достигнутых по итогам мероприятий, реализованных в рамках Года науки и технологий, рассмотреть вопрос об объявлении в РФ Десятилетия науки и технологий, — говорится в сообщении.

Доклад по данному вопросу должен быть подготовлен в срок до 31 марта 2022 года. Ответственным за его подготовку назначен руководитель президентской администрации Антон Вайно.

Накануне президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 мая представить идеи по регистрации лиц без определенного места жительства, а также выплаты им пенсий и оказания медицинской помощи. Об этом в субботу, 29 января, говорится на сайте Кремля.

Также необходимо представить идеи по дополнительной поддержке некоммерческих организаций (НКО), занимающихся помощью бездомным. Ответственными за это назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и региональные власти.