Столичная прокуратура инициировала возбуждение дела по факту падения наледи на женщину в Москве

Фото: Прокуратура города Москвы

Россия, Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела по факту падения на женщину наледи с крыши дома в центре Москвы. Об этом в пятницу, 11 февраля, рассказала «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

— Прокуратура инициировала возбуждение уголовного дела в связи с получением женщиной тяжелых травм в центре Москвы, — сообщила она.

По ее словам, материалы проверки направлены в следственный орган. Ведомство просит возбудить уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья».

Инцидент произошел вечером 10 февраля. С крыши дома на Саввинской набережной города упала скопившаяся наледь. В этот момент внизу находилась женщина, которая получила множественные травмы. Пострадавшую госпитализировали.

Как отметил источник «ВМ» в правоохранительных органах, врачи диагностировали у нее перелом ключицы, ребер и позвоночника. По некоторой информации, дополнительно у нее выявили разрыв селезенки и черепно-мозговую травму.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку обстоятельствам падения на людей снега и наледи в ряде регионов России.