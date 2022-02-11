Прокуратура проводит проверку после падения на женщину наледи с крыши в центре Москвы

Фото: Прокуратура города Москвы

Россия, Москва, Саввинская набережная Карта всех событий

Женщина тяжело пострадала после падения на нее наледи с крыши дома в центре Москвы. Прокуратура проводит по данному факту проверку. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, инцидент произошел вечером 10 февраля. С крыши дома на Саввинской набережной города упала скопившаяся наледь. В этот момент внизу находилась женщина, которая получила множественные травмы.

— Пострадавшая в тяжелом состоянии находится в больнице, — рассказала Нефедова.

Как отметил источник «ВМ» в правоохранительных органах, врачи диагностировали у нее перелом ключицы, ребер и позвоночника. По некоторой информации, дополнительно у нее разрыв селезенки и черепно-мозговая травма.

Это не первый такой случай в столице. Люди получают травмы из-за скопившегося на крыше снега и наледи.

8 февраля в прокуратуре Москвы сообщили, что проводится прокурорская проверка по факту падения наледи на мужчину. По данным ведомства, утром 8 февраля на Дубнинской улице произошло падение наледи на мужчину 1958 года рождения, который шел со своим малолетним внуком.

Также 8 февраля прокуратура инициировала проведение проверки после того, как снег упал на женщину в Басманном районе. Инцидент произошел на улице Маросейке.

Накануне председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку обстоятельствам падения на людей снега и наледи в ряде регионов России.