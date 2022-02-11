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В России выявили 203 949 новых случаев коронавируса за сутки

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В России выявили 203 949 новых случаев коронавируса за сутки
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 203 949 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в городе выявили 18 541 случай заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 722 человека, еще 19 281 пациент был госпитализирован в больницу.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром специалистов в России за день полностью поправились 112 236 пациентов.

Накануне Минздрав одобрил проведение клинических испытаний кожного теста для определения иммунитета от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в четверг, 10 февраля. Ожидается, что участие в исследовании примут 460 пациентов. Оно завершится в апреле 2022 года.

В России выявили 203 949 новых случаев коронавируса за сутки Фото: Стопкоронавирус.рф

Возникновение побочных эффектов при приеме лекарств от коронавируса требует немедленного обращения к врачу, а при значительном ухудшении самочувствия — вызова скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова. По ее словам, у каждого лекарственного препарата возможны побочные эффекты. Каждый раз, когда врач назначает тот или иной препарат, он обдумывает вероятность побочных эффектов, оценивая пользу и риски.

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