Беспилотники проинспектируют 70 столичных районов в течение двух месяцев

беспилотник / Фото: pixabay.com

За два месяца беспилотники Госинспекции по недвижимости проинспектируют около 70 районов столицы. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил начальник ведомства Владислав Овчинский.

По его словам, с начала года они уже проверили 160 квадратных километров территории. В ближайшие два месяца беспилотники облетят еще около 1200 квадратных километров.

— С начала 2022 года летательные аппараты отсмотрели более 160 квадратных километров московских земель и выявили 37 признаков нарушений. По ним будут проводиться дополнительные проверки. В феврале и марте состоится облет еще 1200 квадратных километров в 70 районах Москвы, — рассказал он.

Овчинский отметил, что проверки будут проводиться, в частности, в районах Очаково-Матвеевское, Кузьминки, Митино, Беговой и другие.

За 2021 год беспилотники трижды облетали территорию города и смогли выявить около 10 тысяч объектов с признаками самостроев и нарушений в области строительства.

До этого Овчинский заявил, что Госинспекция по недвижимости с начала 2022 года выявила более 80 фактов незаконного переоборудования нежилой собственности Москвы. По его словам, незаконное переоборудование объекта в жилых домах может привести к обрушению постройки.