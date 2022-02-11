Психолог дала советы одиночкам, как отметить День святого Валентина

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У одиночества есть преимущества: люди без пары могут устраивать себе 14 февраля хоть каждый день. Об этом рассказала семейный психолог Светлана Бояринова.

— Если хочется отметить этот праздник и почувствовать себя причастным, то почему бы не устроить «День всех влюбленных в саму себя»? Зачем обязательно быть влюбленной в кого-то? — отметила она в комментарии ОСН.

По мнению Светланы Бояриновой, стоит представить, что ваш любимый партнер по жизни — это вы сами, и в праздничный день порадовать себя. Например, сходить в кино или салон красоты, отправиться в поездку, купить новую вещь. Психолог посоветовала направить любовь на себя и сделать что-то хорошее и значимое в этот праздник.

Необязательно проводить праздник в одиночестве. Можно объединиться с одинокими подругами и устроить девичник, весело провести время за приятными разговорами.

До этого психолог назвал три худшие идеи для подарка на День святого Валентина. По мнению эксперта, если пара встречается долгое время, то не стоит выбирать стереотипные подарки, например цветы или конфеты.