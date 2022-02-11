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«Мама чуть ли не с ружьем охраняла детский сад»: Цыганова рассказала о жизни в 90-е

Ирина Игнатенко

Общество
«Мама чуть ли не с ружьем охраняла детский сад»: Цыганова рассказала о жизни в 90-е
Фото: Судьба человека / скриншот

Певица Вика Цыганова откровенно рассказала о том, что ей и ее семье пришлось пережить в непростые 90-е годы. Она отметила, что те времена были сложнее, чем нынешняя пандемия.

Она отметила, что в 90-е годы в России был высокий уровень преступности.

— Моя мама чуть ли не с ружьем охраняла свой детский сад, лучший в крае, потому что грабили все и везде. И она с родительским комитетом реально выстраивала график дежурства, — рассказала она в интервью «Царьграду».

Цыганова отметила, что на концертах она часто говорит публике: «Ребята, давайте взбодримся, мы же с вами 90-е пережили», после чего народ объединяется и появляется удивительная энергия.

При этом певица добавила, что в период 90-х прошли ее молодость и становление как личности. Она призналась, что на многие ужасы того времени не обращала внимания и не осознавала масштаб проблем.

Ранее певица Вика Цыганова рассказала, почему решила покинуть проект «Суперстар». Она отметила, что уход из шоу не стал для нее большим ударом. По словам артистки, она вовремя покинула этот проект.

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