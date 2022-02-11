Пьяный мужчина попытался обокрасть пассажирку столичного метро

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Мужчина, попытавшийся украсть телефон у пассажирки московского метро, задержан сотрудниками полиции патрульно-постовой службы УВД Московского метрополитена. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Вечерней Москве» сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу.

По словам собеседника «ВМ», подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения выхватил у одной из пассажиров мобильный телефон и попытался скрыться в вагоне поезда, следовавшего в депо. Однако вскоре неудачливый вор был остановлен сотрудниками полиции.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве

В ходе допроса мужчина заявил, что не знает, как в его руке оказался телефон девушки.

— Я зашел в метро. Взади меня встала женщина и кричит: «Отдай мой телефон!» Я смотрю — на самом деле, я честно говорю, у меня в руках ее телефон. Я ей его отдал, а меня арестовали, — сетует мужчина.

В настоящее время мужчина находится под стражей, украденный телефон изъят и будет возвращен владелице.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее, 10 февраля, сотрудники московской полиции арестовали злоумышленника, обокравшего женщину в баре на 300 тысяч рублей.