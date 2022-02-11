Басурин заявил о переброске военными Украины C-300 в Донбасс для подготовки наступления

Фото: сайт Министерства обороны РФ

Украинские военные разместили в Донбассе зенитно-ракетный дивизион С-300 с целью подготовки наступления в регионе. Об этом в пятницу, 11 февраля, заявил заместитель начальника народной милиции Донецка Эдуард Басурин.

По его словам, дивизион доставили на аэродром Краматорск.

— На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба ООС «Сармат» из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300, — приводит слова Басурина РИА Новости.

Накануне первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский заявил, что западная сторона может готовить провокации в Донбассе, чтобы потом обвинить Россию в «нападении» на Украину. Он также выразил надежду, что Запад все-таки не пойдет на такие меры. При этом Полянский уточнил, что продвижение непроверенной информации с западной стороны «крайне настораживает».

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.