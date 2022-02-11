Сергей Собянин вручил премии Москвы в области спорта и туризма

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил выдающихся горожан в преддверии Дня зимних видов спорта. Он вручил премии столицы в области физической культуры, спорта и туризма за 2021 год.

— Поздравляю вас с заслуженными премиями Москвы в области спорта, физкультуры, туризма. Вручение премий происходит на фоне Олимпийских игр в Пекине, и сегодня каждый пятый член сборной России — это воспитанник московской спортивной школы в самом широком смысле слова. И в том, что у нас появились эти спортсмены, во многом и ваша заслуга — тех, кто находится сегодня в этом зале. Спасибо вам огромное! — отметил Собянин.

Он подчеркнул, что в столице, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает развиваться спортивная отрасль. В нее вкладывают деньги столичные и российские инвесторы, на их средства возводятся десятки и сотни объектов спортивной инфраструктуры. На ближайшие годы в городе запланирована масштабная программа по развитию спорта. Уже сейчас в Москве насчитывается почти 30 тысяч различных спортивных объектов — от масштабных «Лужников» и до небольших спортивных площадок во дворах.

— В Москве практически за год более пяти тысяч наград у москвичей на соревнованиях всероссийских и международного уровня. Это гигантский объем. Пять миллионов человек в Москве регулярно занимаются физкультурой и спортом, он становится реально частью нашей жизни, без которой уже невозможно представить москвичам жизнь в нашем городе. Это, конечно, во многом и ваша заслуга. Огромное вам спасибо за тот труд, который вы вкладываете каждый день, душу, которую вы вкладываете в свою работу, — сказал мэр.

В 2021 году лауреатами премии стали 23 человека. Денежные награды в один миллион рублей выдавались в номинациях «Физическая культура и спорт» и «Туризм», передает агентство городских новостей «Москва».

В январе мэр Москвы Сергей Собянин вручил городские премии 2021 года в области журналистики. Городская журналистика, как считает он, выполняет и подтверждает статус высокопрофессиональной и ответственной перед аудиторией. Журналисты всегда были на переднем фронте рядом с учителями и врачами, подчеркнул мэр. Лауреатами премии 2021 года стали 20 человек, среди них заместитель главного редактора «ВМ» Юлия Тарапата.