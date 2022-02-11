Названы четыре знака зодиака, которые слишком быстро привязываются к партнеру

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Люди, родившиеся под созвездиями Близнецов, Рака, Водолея и Рыб, слишком быстро привязываются к партнеру и сильнее других переживают обман и измену, считают астрологи.

По их словам, Близнецы не легкомысленны, но очень доверчивы. Чувство легкой влюбленности они воспринимают как полноценную любовь и привязываются к партнеру быстрее, чем кто-либо другой.

Ракам не свойственно скрывать свои чувства. Человек, который вызывает у них доверие и симпатию, практически сразу узнает истинные чувства представителя этого знака.

Водолеи получают больше всего удовольствия от внимания. Практически любой ухажер может вызвать у Водолеев симпатию и чувство привязанности. Именно поэтому представители воздушного знака зодиака очень часто страдают от предательств.

Последний знак зодиака — Рыбы. В отличие от многих, привязанность для них — осмысленный шаг. Они полностью отдают себя партнеру, если чувствуют себя комфортно, передает Пятый канал.

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