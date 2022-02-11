Россия перехватила лидерство в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории

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Согласно новому исследованию, российские СМИ перехватили лидерство в освещении украинской темы среди испаноязычной аудитории и превосходят в этом американских конкурентов.

Американские специалисты отмечают, что таким образом Москва пытается «запутать» жителей Западного полушария.

По результатам исследования, российские платформы обошли американские СМИ, включая Univision, CNN и Telemundo, которые разместили более семисот публикации об украинском кризисе.

Сбором информации о вреде российских СМИ занималась вашингтонская компания Omelas, которая использовала технологии мониторинга на основе искусственного интеллекта, передает RT.

Руководитель проекта в Omelas Эндрю Гонсалес считает, что российские СМИ пытаются сбить людей с толку по украинскому вопросу.

Как сообщает Omelas, RT опубликовал 1600 постов с упоминанием Украины. Таким образом, как отмечают американские специалисты, российские СМИ пытаются оказать влияние и через социальные сети.

До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки возмутилась из-за фразы Путина про «красавицу» в отношении Украины.