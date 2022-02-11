Кулеба высказался о призыве Байдена к американцам покинуть Украину

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Слова президента США Джо Байдена с призывом к американцам покинуть Украину не говорят о радикальном изменении ситуации с безопасностью. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 11 февраля.

— Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства, — рассказал министр.

Заявление лидера не свидетельствует о каком-то радикальном изменении ситуации, приводит слова Кулебы РИА Новости.

10 февраля директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Украина активно готовится к войне в Донбассе и сосредотачивает на линии соприкосновения все боеспособные части. При этом Киев намерен втянуть Москву во внутренний конфликт, добавил он.

Президента Украины Владимира Зеленского, по его мнению, к войне подталкивают западные наставники и националисты. Украина перебрасывает сотни тонн военной техники и боеприпасов с баз в ЕС и США, подчеркнул Нарышкин. По его словам, есть данные о появлении отрядов «боевиков-джихадистов».