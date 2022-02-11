Почти 86 миллионов россиян привились от COVID-19 первым компонентом вакцин

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Вакцинацию от коронавируса в России первым компонентом провели 85,8 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу, 11 февраля.

— По состоянию на 11 февраля вакцинация первым компонентом проведена 85 857 079 раз, вакцинация полного цикла — 81 505 771 раз, — приводит слова Голиковой сайт оперштаба.

11 февраля Голикова также сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России снизился за неделю до 61,9 процента. При этом в пяти регионах он превышает 80 процентов.

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Среди данных субъектов — Санкт-Петербург, Севастополь, Карелия, Мурманская область и Тыва. Показатель иммунитета в целом по стране снизился из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад гражданами, уточнила вице-премьер.

Россиянам следует привиться и ревакцинироваться, подчеркнула она. Учитывая рост выявленных случаев COVID-19 и значительное число людей, находящихся на амбулаторном лечении, важно соблюдать профилактические меры, заключила Голикова.