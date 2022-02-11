Врач: Москва стабилизировала ситуацию с COVID-19 благодаря своевременным решениям

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Москва стабилизировала ситуацию с распространением коронавирусной инфекции благодаря принятию оперативных решений и созданию необходимых сервисов. Об этом сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

— По сегодняшним цифрам видно, что мы, в принципе, вышли в состояние более-менее стабильности. Конечно же, грамотная организация работы в столичных поликлиниках в период роста заболеваемости позволила избежать скопления людей внутри медицинских организаций, — уточнил он.

Тяжельников напомнил, что для пациентов с симптомами ОРВИ были открыты отдельные входы, которые впоследствии превратились в полноценные структурные подразделения, позволяющие врачам разделять пациентов, в зависимости от результатов экспресс-теста.

Были приняты и другие своевременные решения: в поликлиники пришли врачи и медсестры из других медицинских организаций, для помощи пациентам создали телемедицинскую платформу для общения с инфицированными и единую цифровую площадку здравоохранения для регистрации заболевших, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице прошел пик заболеваемости штаммом коронавируса «омикрон». По его словам, подъем заболеваемости, наблюдавшийся накануне в городе, обусловлен изменением методики подсчетов. В больницах также наблюдается снижение числа пациентов с этим диагнозом.