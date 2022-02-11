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Движение возле станции метро «Кутузовская» временно изменится

Георгий Соланович

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Движение возле станции метро «Кутузовская» временно изменится
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Схема движения наземного транспорта в месте пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца (ТТК) временно изменится в связи с ремонтными работами. Информация об этом появилась в Telegram-канале Дептранс. Оперативно.

— С 15 февраля изменится схема движения в районе пересечения Кутузовского проспекта и Третьего транспортного кольца в связи с ремонтными работами, — уточняется в сообщении.

Движение возле станции метро «Кутузовская» временно изменится Фото: Телеграм-канал дептранса

В Telegram-канале добавили, что ограничения отменят 5 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт ждет пешеходный переход на Калужском шоссе в ТиНАО. Объект входит в состав дороги А101 Москва — Малоярославец — Рославль до границы с Беларусью.

В ходе работ специалисты заменят облицовку цоколя и парапетов лестниц, нанесут антивандальное покрытие, восстановят штукатурный слой фасадов опорных башен перехода и покрасят конструкции акриловыми красками. Помимо этого, предусмотрено восстановление антикоррозионной защиты металлических элементов строения.

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